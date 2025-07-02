Во многих регионах есть необходимость в федеральной финансовой поддержке для лечения повышенного уровня холестерина у населения, пишет «Коммерсант». В отдельных субъектах не хватает «десятков миллионов» рублей. Отмечается, что не менее 12 тысяч пациентов с дислипидемией нуждаются в интенсивной терапии: без медикаментов они могут столкнуться с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кондрахин отметил, что треть смертей в мире вызваны заболеваниями сердца.

«Сейчас вообще очень сильно опустился возрастной ценз. Холестериновые изменения начинаются уже с 30 лет. Это достаточно острая проблема, не зря при диспансеризации берут кровь на анализ уровней холестерина и сахара. Сердечно-сосудистая патология у нас стоит на втором месте после онкологии. В целом треть смертей в мире вызваны заболеваниями сердца», - отметил собеседник НСН.