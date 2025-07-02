Холестерин «молодеет»: Сердечные заболевания вызвали треть смертей в мире
Холестериновые изменения начинаются уже с 30 лет, а заболевания сердца в России стоят на втором месте по распространенности после онкологии, сказал НСН Андрей Кондрахин.
Проблема плохого холестерина все чаще затрагивает молодежь, а профилактикой сердечных заболеваний нужно заниматься с ранних лет, заявил НСН кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Во многих регионах есть необходимость в федеральной финансовой поддержке для лечения повышенного уровня холестерина у населения, пишет «Коммерсант». В отдельных субъектах не хватает «десятков миллионов» рублей. Отмечается, что не менее 12 тысяч пациентов с дислипидемией нуждаются в интенсивной терапии: без медикаментов они могут столкнуться с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кондрахин отметил, что треть смертей в мире вызваны заболеваниями сердца.
«Сейчас вообще очень сильно опустился возрастной ценз. Холестериновые изменения начинаются уже с 30 лет. Это достаточно острая проблема, не зря при диспансеризации берут кровь на анализ уровней холестерина и сахара. Сердечно-сосудистая патология у нас стоит на втором месте после онкологии. В целом треть смертей в мире вызваны заболеваниями сердца», - отметил собеседник НСН.
По его словам, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний должна начинаться с раннего детства.
«Это физкультура, нагрузки, тренировки и так далее. Люди, которые занимаются спортом, адаптированы к нагрузкам. Это также помогает предотвратить развитие сахарного диабета. Однако с холестерином сложнее, эта проблема в немалой степени носит наследственный характер, также имеют место возрастные изменения. Еще из факторов риска можно назвать нарушение питания, высокий жировой обмен и вредные привычки — алкоголь, курение, а также малоподвижный образ жизни. Сюда же можно отнести заболевания, связанные с повышенным давлением», - пояснил Кондрахин.
Ранее врач кардиолог, гериатр Юрий Конев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскрыл секреты долголетия. Среди них он назвал достаточный сон, двигательную активность и разнообразное питание.
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