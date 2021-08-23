Не рисковать собой. Главврач о подготовке к осеннему периоду «простуд»

В Москве против коронавируса вакцинировалось уже 4,5 миллиона людей, многие переболели, при этом приближается осенний период обострения инфекционный заболеваний. Главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что лучше не рисковать здоровьем и сделать прививку от коронавируса в ближайшее время.

«Коронавирус никуда не делся, это надо осознавать всем. В осенне-зимний период у нас, как правило, начнется обострение заболеваний, связанных с острыми респираторными инфекциями, к коим относится, в том числе, и коронавирусная инфекция. И мы должны быть все готовы и защищены, чтобы у нас не было пика и повышения заболеваемости именно этой достаточно тяжелой инфекцией», - отметила она.

По ее словам, некоторые по-прежнему считают, что иммунитет можно получить и без прививки, переболев коронавирусом, но не думают о том, что предсказать последствия заболевания очень сложно.