Не рисковать собой. Главврач о подготовке к осеннему периоду «простуд»
Наталья Шиндряева призвала граждан вакцинироваться от коронавируса, чтобы избежать осложнений в период обострения инфекционных заболеваний.
В Москве против коронавируса вакцинировалось уже 4,5 миллиона людей, многие переболели, при этом приближается осенний период обострения инфекционный заболеваний. Главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что лучше не рисковать здоровьем и сделать прививку от коронавируса в ближайшее время.
«Коронавирус никуда не делся, это надо осознавать всем. В осенне-зимний период у нас, как правило, начнется обострение заболеваний, связанных с острыми респираторными инфекциями, к коим относится, в том числе, и коронавирусная инфекция. И мы должны быть все готовы и защищены, чтобы у нас не было пика и повышения заболеваемости именно этой достаточно тяжелой инфекцией», - отметила она.
По ее словам, некоторые по-прежнему считают, что иммунитет можно получить и без прививки, переболев коронавирусом, но не думают о том, что предсказать последствия заболевания очень сложно.
«Есть люди, которые думают, что переболеют, и будет иммунитет. Да, когда мы переболеем, у нас будет иммунитет, но то, как мы можем переболеть и с каким исходом, не знает никто из нас. Вакцина уже показала себя эффективной, мы понимаем, как она ведет себя, какие основные проявления вакцины есть (повышение температуры и покраснение в месте введения препарата). Мы настойчиво рекомендуем не рисковать собой и прибегнуть к проверенному способу защиты – вакцине», - объяснила собеседник «Радиоточки НСН».
Шиндряева напомнила, что впереди граждан также ждет бархатный сезон отпусков, что увеличивает риск заражения из-за роста числа контактов, и призвала отправляющихся на отдых не омрачать его, а сделать прививку заранее.
Тем временем, в России наступают сроки для ревакцинации граждан, сделавших прививку от COVID-19 в начале 2021 года. Врачи советуют делать так называемые «бустерные прививки» раз в полгода и особенно рекомендуют для этого вакцину «Спутник Лайт».
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