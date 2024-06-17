Врач назвал причины заражения ботулизмом

«Токсин ботулинический не синтезируется в живом человеке. Он синтезируется только в условиях отсутствия кислорода, чему идеально соответствует консервная банка», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, ботулизм является не инфекционной болезнью, а бытовым отравлением.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за медицинской помощью с симптомами ботулизма в столице обратился 121 человек. При этом 30 из них находятся в реанимации, напоминает «Радиоточка НСН».

