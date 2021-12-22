Никаких «винных напитков»: Винный критик дал советы по выбору шампанского
Среди отечественных игристых вин есть много достойных напитков, однако нужно выбирать проверенных производителей, отметил винный критик Антон Обрезчиков.
Винный критик и журналист Антон Обрезчиков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», какое игристое вино лучше покупать на грядущие праздники.
«Есть два основных сегмента внутри игристых вин, одни попроще, такие как «Просекко», оно подороже, здесь же есть какая-нибудь условная «Шато Шамань», она подешевле, [бутылку] можно приобрести в пределах 300 рублей. Есть вина, которые классическим способом делаются, из которых самое главное – это шампанское из Шампани. В рамках этих двух категорий надо манипулировать. Понятно, что оригинальное шампанское будет самым дорогим, и что вино, произведенное методом Шарма (технология производства игристого вина, также известная как метод Шарма-Мартинотти, была разработана в Италии в конце 19 века, - прим. НСН) будет в разы дешевле. Нужно ориентироваться на проверенных производителей, избегать так называемых «винных напитков» и других ужасных суррогатных вещей. Белое, розовое – тут без разницы, и то, и другое может быть очень интересным. Сейчас больше всего делается брютов, наверное, нужно ориентироваться на брют как на самую качественную категорию по уровню сладости», - посоветовал специалист.
Критик отметил, что почувствовать разницу между видами игристого вина можно, даже не будучи винным эстетом.
«Шампанское бывает, несмотря на наше законотворчество, только из Шампани, из Франции. Соответственно, я люблю шампанское, ну и некоторые отечественные вина из Крыма или из Краснодарского края я тоже очень люблю, особенно те, которые сделаны тем же методом, что и оригинальное шампанское. Я думаю, разницу между ними может почувствовать любой, у всех этих вин есть свои оттенки. «Кава» из Каталонии будет более мягкой, но с полнотелым, насыщенным вкусом. «Просекко» будет более цветочным и медовым, но вкус у него совсем свежий, легкий и простой. Шампанское может быть довольно кислотным, до хрустящего оттенка. Самые сложные, наверное, вина – это английские, которые недавно начали делать. Они ужасно кислотные, пить их неподготовленному человеку довольно сложно. Что касается отечественных игристых, то, мне кажется, виноделы находятся в процессе поиска своего стиля. От винодельни к винодельне может разнится вкус», - объяснил критик.
Ранее диетолог Маргарита Королева отметила, что в детском шампанском много калорий в виде сахара, а также углекислого газа, с которым детскому организму непросто справиться, поэтому детям лучше его не покупать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- Психфак МГУ ответил на заявление отца 9-летней студенки о подаче иска в суд
- Михаил Ефремов не заплатил налогов на сумму 118 тысяч рублей
- Российская авиакомпания совершила первый рейс на альтернативном топливе
- «Челси» подписал футболистку сборной России
- Лукашенко заявил о задержании членов группировки, готовивших теракты
- Bloomberg: Риск заражения COVID-19 во время полёта возрос в три раза
- СМИ: Борис Грызлов станет послом России в Белоруссии
- «Лига справедливости Зака Снайдера» возглавила топ «Кинопоиска» в 2021 году
- Прокуратура Нидерландов требует арестовать обвиняемых по делу MH17
- Правительство вложило 1 млрд рублей в сортировку отходов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru