Никаких «винных напитков»: Винный критик дал советы по выбору шампанского

Критик отметил, что почувствовать разницу между видами игристого вина можно, даже не будучи винным эстетом.

«Шампанское бывает, несмотря на наше законотворчество, только из Шампани, из Франции. Соответственно, я люблю шампанское, ну и некоторые отечественные вина из Крыма или из Краснодарского края я тоже очень люблю, особенно те, которые сделаны тем же методом, что и оригинальное шампанское. Я думаю, разницу между ними может почувствовать любой, у всех этих вин есть свои оттенки. «Кава» из Каталонии будет более мягкой, но с полнотелым, насыщенным вкусом. «Просекко» будет более цветочным и медовым, но вкус у него совсем свежий, легкий и простой. Шампанское может быть довольно кислотным, до хрустящего оттенка. Самые сложные, наверное, вина – это английские, которые недавно начали делать. Они ужасно кислотные, пить их неподготовленному человеку довольно сложно. Что касается отечественных игристых, то, мне кажется, виноделы находятся в процессе поиска своего стиля. От винодельни к винодельне может разнится вкус», - объяснил критик.

Ранее диетолог Маргарита Королева отметила, что в детском шампанском много калорий в виде сахара, а также углекислого газа, с которым детскому организму непросто справиться, поэтому детям лучше его не покупать.

