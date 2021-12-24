Мясников рассказал о запрещенном при простуде напитке

Горячительные напитки вредны при заболевании ОРВИ. Об этом сообщает телеканала «Россия 1» со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.

Он отметил, что принятие алкоголя облегчит симптомы простуды лишь на некоторое время.

«Но потом обязательно "накатит"», — предупредил врач.

Названа самая опасная смесь лекарств с алкогольными напитками

По словам медика, повторное употребление спиртного может ухудшить состояние больного, так как при вирусных инфекциях нельзя пить алкоголь с перцем.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что практически невозможно отличить COVID-19 по клиническим проявлениям от гриппа, а омикрон-штамм от других вариантов коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ОРВИЗдоровьеВрачиБолезньАлександр Мясников
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