Мясников рассказал о запрещенном при простуде напитке
Горячительные напитки вредны при заболевании ОРВИ. Об этом сообщает телеканала «Россия 1» со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.
Он отметил, что принятие алкоголя облегчит симптомы простуды лишь на некоторое время.
«Но потом обязательно "накатит"», — предупредил врач.
По словам медика, повторное употребление спиртного может ухудшить состояние больного, так как при вирусных инфекциях нельзя пить алкоголь с перцем.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что практически невозможно отличить COVID-19 по клиническим проявлениям от гриппа, а омикрон-штамм от других вариантов коронавируса.
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