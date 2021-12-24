Мясников рассказал о запрещенном при простуде напитке

Горячительные напитки вредны при заболевании ОРВИ. Об этом сообщает телеканала «Россия 1» со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.

Он отметил, что принятие алкоголя облегчит симптомы простуды лишь на некоторое время.

«Но потом обязательно "накатит"», — предупредил врач.