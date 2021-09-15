«Не надо подхомячивать!» Диетолог посоветовала россиянам есть косточки от яблок осенью

Рыжие, оранжевые, красные и пурпурные овощи и фрукты будут в течение года укреплять иммунитет, пообещала НСН Маргарита Королева.

Диетолог Маргарита Королева в интервью НСН рассказала, как питаться осенью, когда активизируются различные вирусы.

«Овощи должны быть в приоритете, овощные супы, запеканки, овощи в виде салатов и зеленых смузи. Источники белка тоже очень нужны – мясо, птица, рыба. При этом продукты должны быть теплыми, для того, чтобы согреть организм и дать ему понять, что не надо «подхомячивать» дополнительные калории. Ведь в условиях зябкости рука начинает предательски тянуться за всем, что можно съесть. Ну и, конечно, ягоды, фрукты», - сказала Королева.
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Она рассказала о полезных свойствах яблок, косточками которых можно обеспечить суточную норму органического йода.

«В нашей стране растут яблоки, и они сейчас в изобилии. Из них можно получить и пектины, и другие сложные и простые углеводы, кверцетин в составе кожицы, который является очень мощным антиоксидантом. Даже в составе зернышек есть органический йод. Из 5-6 зернышек яблока можно получить суточную дозу органического йода, необходимого для поддержания когнитивной функции, работы щитовидной железы и поддержания иммунитета», - рассказала диетолог.

Королева также рекомендовала отдавать предпочтение сезонным продуктам и обращать внимание на их цвета.

«Надо отдавать предпочтение сезонным продуктам. Созрели овощи, фрукты, именно сейчас они наполнены всеми биологически активными компонентами, атиоксидантами. Какие-то из них мы можем даже накопить, например, каротиноиды из состава рыжих, оранжевых, красных и пурпурных овощей и фруктов хорошо складируются в нашей печени, и в течение года будут дотировать организму необходимые компоненты, в том числе, для построения иммунных клеток», - заключила собеседница НСН.
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Как отмечает Роспотребнадзор, большая часть полезных веществ сконцентрирована в кожуре яблок и в мякоти под ней, поэтому эти фрукты полезно есть целиком. Их рекомендуется употреблять сырыми. Яблочные косточки богаты йодом, дефицит которого часто испытывают жители мегаполисов. Специфическое вещество, которое содержится в косточках яблок, – ядовитый глюкозид амигдалин, также считается противораковым витамином B17. В умеренных дозировках этот витамин приносит пользу, при употреблении в больших количествах - это яд.

Ранее Маргарита Королева рассказывала НСН об арбузной диете. По ее словам, в незрелых арбузах содержится большое количество нитратов, а вот спелые помогают похудеть.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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