«Не надо подхомячивать!» Диетолог посоветовала россиянам есть косточки от яблок осенью

Как отмечает Роспотребнадзор, большая часть полезных веществ сконцентрирована в кожуре яблок и в мякоти под ней, поэтому эти фрукты полезно есть целиком. Их рекомендуется употреблять сырыми. Яблочные косточки богаты йодом, дефицит которого часто испытывают жители мегаполисов. Специфическое вещество, которое содержится в косточках яблок, – ядовитый глюкозид амигдалин, также считается противораковым витамином B17. В умеренных дозировках этот витамин приносит пользу, при употреблении в больших количествах - это яд.

Ранее Маргарита Королева рассказывала НСН об арбузной диете. По ее словам, в незрелых арбузах содержится большое количество нитратов, а вот спелые помогают похудеть.

