Украинский диетолог рассказала о пользе сала
Употребление сала может повлиять на омоложение организма и помочь предотвратить появление опухолей. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила украинский врач-иммунолог, генетик и диетолог Людмила Гончарова.
Она подчеркнула, что сало — это структурный материал для построения участвующих в омоложении жиров. Молодость, в свою очередь, напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, в том числе, сала, подчеркнула Гончарова.
При том, несмотря на высокую калорийность, этот жир не идет в набор веса. Он служит строительным материалом для гормонов, которые синтезируются из жира, участвует в формировании мембраны клетки и таким образом оказывает иммуномодулирующее действие.
Также врач добавила, что сало состоит из кислот, которые являются антиоксидантами и оказывают профилактическое противоопухолевое действие, а также улучшают обменные процессы в организме.
А ранее стало известно, что Роспотребнадзор запретил использовать для питания школьников макароны с фаршем или яйцами, блины с мясом или творогом, а также сырокопченые колбасы. Список разрешенных в школьных столовых блюд опубликован в Instagram управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
В черный список санитарных врачей попали также яичница-глазунья, заливные блюда, студни, форшмак из сельди, окрошка, холодные супы, грибы, сало, маргарин, паштет, жареные во фритюре блюда.
Помимо этого, под запрет попали мясо диких животных, арахис, квас, натуральный кофе, газированные напитки и энергетики. Также Роспотребнадзор наложил запрет на использование для школьного питания острого перца и соусов, горчицы, хрена, майонеза, кетчупа, уксуса и маринованных овощей, отмечает Ura.ru.
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