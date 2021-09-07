Украинский диетолог рассказала о пользе сала

Употребление сала может повлиять на омоложение организма и помочь предотвратить появление опухолей. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила украинский врач-иммунолог, генетик и диетолог Людмила Гончарова.

Она подчеркнула, что сало — это структурный материал для построения участвующих в омоложении жиров. Молодость, в свою очередь, напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, в том числе, сала, подчеркнула Гончарова.

При том, несмотря на высокую калорийность, этот жир не идет в набор веса. Он служит строительным материалом для гормонов, которые синтезируются из жира, участвует в формировании мембраны клетки и таким образом оказывает иммуномодулирующее действие.

Также врач добавила, что сало состоит из кислот, которые являются антиоксидантами и оказывают профилактическое противоопухолевое действие, а также улучшают обменные процессы в организме.