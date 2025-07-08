«Без алкоголя и газировки!»: Врач посоветовала пить в жару не меньше трех литров воды
Чтобы безболезненно пережить 30-градусную жару, нужно отказаться от энергоемких продуктов, алкоголя и кофеина, рассказала НСН терапевт Татьяна Романенко.
В жаркую погоду необходимо прежде всего позаботиться об усиленном питьевом режиме, легкой еде, правильной одежде, а также научиться пользоваться кондиционером, рассказала НСН врач-терапевт Татьяна Романенко. Жителей европейской части России предупредили об аномальной жаре - температура в центральных регионах достигнет 38 градусов.
«В жаркую погоду здоровые граждане должны выпивать как минимум три литра обычной воды. Когда мы пьем жидкость, то потеем, организм охлаждается. Тем самым мы уберегаем себя от перегрева, от теплового удара. Для утоления жажды можно использовать воду, минеральную воду, слабоминерализированные воды. А вот употребление алкоголя нужно ограничить или исключить, потому что он будет приводить к повышенному тонусу сосудов и дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Нежелательно также пить сладкие газированные напитки. Они не утоляют жажду, а только способствуют обезвоживанию, также это лишние калории. Не будут полезны в такую погоду и напитки с кофеином», - рассказала медик.
Летом необходимо пересмотреть и рацион питания, добавила врач.
«Некоторые продукты при их употреблении энергоемкие, что способствуют выделению тепла. Поэтому пища должна быть легкая и содержать определенное количество белков. Предпочтение стоит отдавать кисломолочным продуктам при их переносимости. Основу рациона должны составить фрукты и овощи, которых сейчас в изобилии. Основной прием пищи лучше сдвинуть на утро или вечер, когда более прохладно», - посоветовала Романенко.
Для прогулок лучше выбрать ранние утренние или вечерние часы, а для загара время до 10-11 часов утра или после 17.00. Одежда должна быть из хлопка, дышащая, светлых тонов, обязателен головной убор. При попадании в помещение необходимо избегать переохлаждения из-за работающего кондиционера.
«Разница между температурой в помещении и температурой за окном не должна быть больше 6-8 градусов. Температуру нужно снижать в комнате постепенно и устанавливать кондиционеры так, чтобы поток холодного воздуха не был направлен непосредственно на человека. В помещениях с центральным кондиционированием под рукой должна быть одежда, которую можно накинуть на себя, чтобы избежать переохлаждения. Это касается и купания в водоемах: не нужно разгоряченным бросаться сразу в воду, а следует постоять в тени, остыть и затем постепенно заходить в воду», - добавила терапевт.
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