Летом необходимо пересмотреть и рацион питания, добавила врач.

«Некоторые продукты при их употреблении энергоемкие, что способствуют выделению тепла. Поэтому пища должна быть легкая и содержать определенное количество белков. Предпочтение стоит отдавать кисломолочным продуктам при их переносимости. Основу рациона должны составить фрукты и овощи, которых сейчас в изобилии. Основной прием пищи лучше сдвинуть на утро или вечер, когда более прохладно», - посоветовала Романенко.

Для прогулок лучше выбрать ранние утренние или вечерние часы, а для загара время до 10-11 часов утра или после 17.00. Одежда должна быть из хлопка, дышащая, светлых тонов, обязателен головной убор. При попадании в помещение необходимо избегать переохлаждения из-за работающего кондиционера.

«Разница между температурой в помещении и температурой за окном не должна быть больше 6-8 градусов. Температуру нужно снижать в комнате постепенно и устанавливать кондиционеры так, чтобы поток холодного воздуха не был направлен непосредственно на человека. В помещениях с центральным кондиционированием под рукой должна быть одежда, которую можно накинуть на себя, чтобы избежать переохлаждения. Это касается и купания в водоемах: не нужно разгоряченным бросаться сразу в воду, а следует постоять в тени, остыть и затем постепенно заходить в воду», - добавила терапевт.

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