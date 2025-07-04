Вильфанд: В Москву вернулось лето с тридцатиградусной жарой
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил НСН, что с понедельника Москву ждет устойчиво теплая погода, в понедельник около 25 градусов, со вторника – 25-30 градусов.
В Москву вернулось лето после прохлады и дождей, температура в пятницу уже превышает норму, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В Москву вчера вернулось лето, уже вчера было 25-27 градусов, это настоящая летняя погода. Температура была на один градус выше нормы. Утром в пятницу температура уже на уровне 26 градусов, дойдет до 28. Но уже завтра вернется майская погода, температура понизится на семь-восемь градусов. Связано это с тем, что воздушные массы опять будут перемещаться с севера. В начале недели было холодно и дождливо, теперь же будет переменная облачность, а дождик только иногда. Температура будет на уровне 19-20 градусов. Ночью температуры понизятся до 10-7 градусов. Для июля это низкие значения», - отметил он.
При этом новая неделя опять порадует москвичей теплом, пообещал Вильфанд.
«С понедельника ожидаем устойчиво теплую погоду, в понедельник около 25 градусов, а дальше со вторника – 25-30 градусов. 30 – это предел, на юге Московской области. Ночные температуры будут выше 15 градусов. Поэтому в следующие выходные можно будет возобновлять купальный сезон», - добавил он.
Ранее синоптики предупредили, что с 12:00 до 19:00 4 июля в Москве и до 22:00 в Подмосковье возможны грозы. В связи с этим в регионе объявили желтый уровень погодной опасности, что указывает на потенциально неблагоприятные метеоусловия.
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