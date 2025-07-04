При этом новая неделя опять порадует москвичей теплом, пообещал Вильфанд.

«С понедельника ожидаем устойчиво теплую погоду, в понедельник около 25 градусов, а дальше со вторника – 25-30 градусов. 30 – это предел, на юге Московской области. Ночные температуры будут выше 15 градусов. Поэтому в следующие выходные можно будет возобновлять купальный сезон», - добавил он.

Ранее синоптики предупредили, что с 12:00 до 19:00 4 июля в Москве и до 22:00 в Подмосковье возможны грозы. В связи с этим в регионе объявили желтый уровень погодной опасности, что указывает на потенциально неблагоприятные метеоусловия.

