Марафонец-экстремал рассказал, зачем люди рискуют жизнью на «смертельных» забегах
Многие марафонцы не готовы отступить перед сложными условиями или экстремальной погодой, заявил НСН Андрей Чирков.
Марафонцы и участники экстремальных забегов готовы рисковать жизнью ради адреналина, в беседе с НСН рассказал марафонец-экстремал Андрей Чирков, участвовавший в забегах на Северном Полюсе, Антарктиде и Килиманджаро.
Петербурженка и москвич погибли во время трейлового забега в Хибинах Мурманской области в воскресенье утром, сообщил Следственный комитет региона. По словам губернатора региона Андрея Чибиса, трагедия произошла из-за сложных погодных условий - температура была около нуля градусов, шел мокрый снег, дул сильный ветер. Организатор смертельного забега был задержан. Чирков отметил, что погодные условия не всегда можно предугадать.
«В таких экстремальных беговых соревнованиях очень трудно что-то предусмотреть. Я вот попадал и на Северный Полюс, везде своя специфика, и иногда люди чудом выживают. Марафонцы ведь записываются туда заранее, за несколько месяцев, и никто не может предсказать, какая там будет погода. А когда ты уже записался, характер такой, что отступать не хочется, и вот идут на риск. В конечном итоге, люди, конечно, сами принимают решение. Организаторы могут какое-то мероприятие просто закрыть. Вот я помню марафон «Дорога жизни», он тоже был очень тяжелый марафон. Было больше 30 градусов мороза. Тогда отменили это мероприятие, но все равно часть людей побежала. Ну как их ловить? В конечном итоге решение остается за самими людьми», - рассказал он.
Сам марафонец объяснил увлечение людей таким экстремальным видом спорта тягой к риску.
«Есть люди, которым нужен риск. Понимаете, это щекочет нервы. Если люди привыкли к этому, то они без этого не могут уже», - подытожил он.
Ранее СК РФ сообщил, что предварительной причиной смерти двух участников трейл-забега «Хибины» в Мурманской области стало переохлаждение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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