«В таких экстремальных беговых соревнованиях очень трудно что-то предусмотреть. Я вот попадал и на Северный Полюс, везде своя специфика, и иногда люди чудом выживают. Марафонцы ведь записываются туда заранее, за несколько месяцев, и никто не может предсказать, какая там будет погода. А когда ты уже записался, характер такой, что отступать не хочется, и вот идут на риск. В конечном итоге, люди, конечно, сами принимают решение. Организаторы могут какое-то мероприятие просто закрыть. Вот я помню марафон «Дорога жизни», он тоже был очень тяжелый марафон. Было больше 30 градусов мороза. Тогда отменили это мероприятие, но все равно часть людей побежала. Ну как их ловить? В конечном итоге решение остается за самими людьми», - рассказал он.

Сам марафонец объяснил увлечение людей таким экстремальным видом спорта тягой к риску.

«Есть люди, которым нужен риск. Понимаете, это щекочет нервы. Если люди привыкли к этому, то они без этого не могут уже», - подытожил он.

Ранее СК РФ сообщил, что предварительной причиной смерти двух участников трейл-забега «Хибины» в Мурманской области стало переохлаждение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

