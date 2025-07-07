Марафонец-экстремал рассказал, зачем люди рискуют жизнью на «смертельных» забегах

Многие марафонцы не готовы отступить перед сложными условиями или экстремальной погодой, заявил НСН Андрей Чирков.

Марафонцы и участники экстремальных забегов готовы рисковать жизнью ради адреналина, в беседе с НСН рассказал марафонец-экстремал Андрей Чирков, участвовавший в забегах на Северном Полюсе, Антарктиде и Килиманджаро.

Петербурженка и москвич погибли во время трейлового забега в Хибинах Мурманской области в воскресенье утром, сообщил Следственный комитет региона. По словам губернатора региона Андрея Чибиса, трагедия произошла из-за сложных погодных условий - температура была около нуля градусов, шел мокрый снег, дул сильный ветер. Организатор смертельного забега был задержан. Чирков отметил, что погодные условия не всегда можно предугадать.

МЧС предупреждало о плохой погоде перед забегом в Хибинах

«В таких экстремальных беговых соревнованиях очень трудно что-то предусмотреть. Я вот попадал и на Северный Полюс, везде своя специфика, и иногда люди чудом выживают. Марафонцы ведь записываются туда заранее, за несколько месяцев, и никто не может предсказать, какая там будет погода. А когда ты уже записался, характер такой, что отступать не хочется, и вот идут на риск. В конечном итоге, люди, конечно, сами принимают решение. Организаторы могут какое-то мероприятие просто закрыть. Вот я помню марафон «Дорога жизни», он тоже был очень тяжелый марафон. Было больше 30 градусов мороза. Тогда отменили это мероприятие, но все равно часть людей побежала. Ну как их ловить? В конечном итоге решение остается за самими людьми», - рассказал он.

Сам марафонец объяснил увлечение людей таким экстремальным видом спорта тягой к риску.

«Есть люди, которым нужен риск. Понимаете, это щекочет нервы. Если люди привыкли к этому, то они без этого не могут уже», - подытожил он.

Ранее СК РФ сообщил, что предварительной причиной смерти двух участников трейл-забега «Хибины» в Мурманской области стало переохлаждение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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