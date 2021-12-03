В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать мандарины

При выборе мандаринов важно обращать внимание на кожуру фруктов. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Раева отметила, что если мандарины влажные и липкие, они начнут быстро портиться и плесневеть. Во фрукте могут появиться токсины, которые вырабатывают плесневые грибки.

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Она подчеркнула, что дома мандарины следует промыть в горячей воде, чтобы смыть химикаты, которыми обрабатывают фрукты перед транспортировкой. Детям лучше давать уже очищенные мандарины, а после очистки кожуры – мыть руки.

В беседе с «Радио 1» Раева рассказала, что отравления пестицидами от мандаринов можно не бояться: фрукты проходят жёсткий контроль на границе.

Ранее Диетолог Маргарита Королева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему мандарины нежелательно есть под бой курантов.

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