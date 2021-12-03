В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать мандарины

При выборе мандаринов важно обращать внимание на кожуру фруктов. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Раева отметила, что если мандарины влажные и липкие, они начнут быстро портиться и плесневеть. Во фрукте могут появиться токсины, которые вырабатывают плесневые грибки.