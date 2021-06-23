«Не даст умереть». Вирусолог – об эффективности вакцин против индийского штамма COVID-19

В случае заражения индийским штаммом COVID-19 российская вакцина от коронавируса не даст человеку умереть или перенести болезнь в тяжелой форме. С таким заявлением выступил вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Индийский штамм более устойчив к антителам, которые вызывает вакцина. Поэтому есть вероятность, что защита будет снижена, но вакцина не даст людям умереть или переносить болезнь в тяжелой форме», - цитирует Альтштейна «Радио 1».

В Индии предупредили о моментальной заразности штамма «дельта-плюс»

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что индийский штамм коронавируса преобладает в Москве, Нижегородской и Саратовской областях, а также распространяется в Санкт-Петербурге. На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства она рассказала, что в стране циркулируют «британский штамм "альфа" и индийский штамм "дельта"», доля которого увеличивается.

Голикова также добавила, что индийской мутации «дельта плюс», которая обладает более высокой заразностью и отличается снижением активности антител к вирусу у переболевших и вакцинированных, в России пока не выявлено.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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