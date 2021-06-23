«Не даст умереть». Вирусолог – об эффективности вакцин против индийского штамма COVID-19

В случае заражения индийским штаммом COVID-19 российская вакцина от коронавируса не даст человеку умереть или перенести болезнь в тяжелой форме. С таким заявлением выступил вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Индийский штамм более устойчив к антителам, которые вызывает вакцина. Поэтому есть вероятность, что защита будет снижена, но вакцина не даст людям умереть или переносить болезнь в тяжелой форме», - цитирует Альтштейна «Радио 1».