Названы три способа борьбы с COVID-19
В борьбе с коронавирусом помогут продуманная информационная политика, вакцинация и соблюдение противоэпидемических мер, считает депутат Мособлдумы, член комитета по социальной политике и здравоохранению Владимир Вшивцев.
«Должна быть обоюдная информационная политика, чёткая и понятная для людей. А когда мы видим разночтения, то, соответственно, у людей возникают вопросы. Второе – это чёткое понимание, что иного пути нет, а я привёл два пути – или переболел, или же привился...И третье – это, конечно, соблюдения тех мер, которые на сегодняшний день просто обязательны», – сказал парламентарий в эфире «Радио 1».
Вшивцев добавил, что для победы над коронавирусом требуется время.
Весной начнется очередная волна коронавируса, но на этот раз, при условии отсутствия новых штаммов, она будет незначительной. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков. Нынешний рост заболеваемости, по его словам, пойдет на спад в Москве уже примерно через неделю. А по России пик будет достигнут к середине февраля, и заболеваемость тоже начнет уменьшаться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru