Названы три способа борьбы с COVID-19

В борьбе с коронавирусом помогут продуманная информационная политика, вакцинация и соблюдение противоэпидемических мер, считает депутат Мособлдумы, член комитета по социальной политике и здравоохранению Владимир Вшивцев.



«Должна быть обоюдная информационная политика, чёткая и понятная для людей. А когда мы видим разночтения, то, соответственно, у людей возникают вопросы. Второе – это чёткое понимание, что иного пути нет, а я привёл два пути – или переболел, или же привился...И третье – это, конечно, соблюдения тех мер, которые на сегодняшний день просто обязательны», – сказал парламентарий в эфире «Радио 1».