Названы три способа борьбы с COVID-19

В борьбе с коронавирусом помогут продуманная информационная политика, вакцинация и соблюдение противоэпидемических мер, считает депутат Мособлдумы, член комитета по социальной политике и здравоохранению Владимир Вшивцев.

«Должна быть обоюдная информационная политика, чёткая и понятная для людей. А когда мы видим разночтения, то, соответственно, у людей возникают вопросы. Второе – это чёткое понимание, что иного пути нет, а я привёл два пути – или переболел, или же привился...И третье – это, конечно, соблюдения тех мер, которые на сегодняшний день просто обязательны», – сказал парламентарий в эфире «Радио 1».

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Вшивцев добавил, что для победы над коронавирусом требуется время.

Весной начнется очередная волна коронавируса, но на этот раз, при условии отсутствия новых штаммов, она будет незначительной. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков. Нынешний рост заболеваемости, по его словам, пойдет на спад в Москве уже примерно через неделю. А по России пик будет достигнут к середине февраля, и заболеваемость тоже начнет уменьшаться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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