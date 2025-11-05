Путин выразил соболезнования родным телеведущего Николаева

В телеграмме родным и близким Николаева он выразил глубокие соболезнования, отметив значимый вклад артиста «в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, становления юных звёзд».

«Светлая память о Юрии Александровиче навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования», - написал российский лидер.

Юрий Николаев долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Он умер 4 ноября в возрасте 76 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

