Путин выразил соболезнования родным телеведущего Николаева

Народный артист РФ Юрий Николаев был не только замечательным телеведущим и актёром, но и отзывчивым и доброжелательным человеком. Как пишет RT, об этом заявил президент России Владимир Путин.

В телеграмме родным и близким Николаева он выразил глубокие соболезнования, отметив значимый вклад артиста «в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, становления юных звёзд».

«Светлая память о Юрии Александровиче навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования», - написал российский лидер.

Юрий Николаев долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Он умер 4 ноября в возрасте 76 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

