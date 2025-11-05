«А что вы мне сделаете?»: Дебоширам в самолетах пригрозили «черными списками»
Никакие штрафы не помогут успокоить людей, которые хотят побуянить в небе, но есть один рабочий метод, рассказал НСН Роман Гусаров.
Успокоить дебоширов на борту помогут только черные списки пассажиров, а не штрафы, рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с НСН.
Пассажирка рейса Москва — Сухум закурила сигарету во время полета. Бортпроводницы пытались убедить ее перестать и вернуться на место, но она не соглашалась. После посадки ее передали полиции, где она заплатила штраф в полторы тысячи рублей, сообщил Telegram-канал Baza. Гусаров подчеркнул, что ничего больше ей и не грозило.
«Увы, на сегодняшний день наказание нарушителей правопорядка на воздушном транспорте совершенно неадекватно тем последствиям, которые могут наступить. Они получают чаще всего незначительные штрафы по 1000-1500 рублей. Авиационная отрасль уже давно требует ужесточить их, потому что они не пугают дебоширов. Люди у нас стали уже юридически грамотными и прекрасно понимают, что могут себе позволить отвести душу, погулять на полную. Ну заплатит там кто-то эти полторы тысячи и плевать. “А что вы мне сделаете?” По закону ничего», — уточнил он.
Гусаров добавил, что есть только одна мера, которая успокоить дебоширов на борту.
«Штрафы необходимо существенно увеличивать. У нас нарушают порядок и игнорируют указания экипажа и пассажиры бизнес-класса. Они могут себе позволить не только заплатить полторы тысячи или пять тысяч, но и 50 тысяч рублей без какого-либо ущерба для своего бюджета. Но главный инструмент, который может действительно подействовать, — это введение федеральных черных списков - запрет на полеты на какое-то количество лет (год, три, пять лет)», — заключил он.
Ранее Гусаров рассказал НСН, как россияне могут вернуть деньги за полеты на самолетах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не изюминка, а целая гроздь»: Лидер Jane Air о новом альбоме группы
- Милонов раскритиковал власти Молдавии за закрытие «Русского дома» в Кишиневе
- «А что вы мне сделаете?»: Дебоширам в самолетах пригрозили «черными списками»
- «Работа по шаблону»: ИИ в судах доверят канцелярские процедуры
- Сербская прокуратура обвинила Вучича в превышении полномочий
- Онищенко объяснил, как защититься от гриппа в сезон простуд
- Депутат Госдумы потребовал от РЖД больше пешеходных переходов
- Шаман и Мизулина поженились в Донецке
- Мессенджер Max стал доступен еще в семи странах СНГ
- В Абакане 15 посетителей кинотеатра получили ожог глаз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru