Успокоить дебоширов на борту помогут только черные списки пассажиров, а не штрафы, рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с НСН.



Пассажирка рейса Москва — Сухум закурила сигарету во время полета. Бортпроводницы пытались убедить ее перестать и вернуться на место, но она не соглашалась. После посадки ее передали полиции, где она заплатила штраф в полторы тысячи рублей, сообщил Telegram-канал Baza. Гусаров подчеркнул, что ничего больше ей и не грозило.