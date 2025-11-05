«А что вы мне сделаете?»: Дебоширам в самолетах пригрозили «черными списками»

Никакие штрафы не помогут успокоить людей, которые хотят побуянить в небе, но есть один рабочий метод, рассказал НСН Роман Гусаров.

Успокоить дебоширов на борту помогут только черные списки пассажиров, а не штрафы, рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с НСН.

Пассажирка рейса Москва — Сухум закурила сигарету во время полета. Бортпроводницы пытались убедить ее перестать и вернуться на место, но она не соглашалась. После посадки ее передали полиции, где она заплатила штраф в полторы тысячи рублей, сообщил Telegram-канал Baza. Гусаров подчеркнул, что ничего больше ей и не грозило.

Дебоширов предложили снимать с авиарейсов и поездов на три года
«Увы, на сегодняшний день наказание нарушителей правопорядка на воздушном транспорте совершенно неадекватно тем последствиям, которые могут наступить. Они получают чаще всего незначительные штрафы по 1000-1500 рублей. Авиационная отрасль уже давно требует ужесточить их, потому что они не пугают дебоширов. Люди у нас стали уже юридически грамотными и прекрасно понимают, что могут себе позволить отвести душу, погулять на полную. Ну заплатит там кто-то эти полторы тысячи и плевать. “А что вы мне сделаете?” По закону ничего», — уточнил он.

Гусаров добавил, что есть только одна мера, которая успокоить дебоширов на борту.

«Штрафы необходимо существенно увеличивать. У нас нарушают порядок и игнорируют указания экипажа и пассажиры бизнес-класса. Они могут себе позволить не только заплатить полторы тысячи или пять тысяч, но и 50 тысяч рублей без какого-либо ущерба для своего бюджета. Но главный инструмент, который может действительно подействовать, — это введение федеральных черных списков - запрет на полеты на какое-то количество лет (год, три, пять лет)», — заключил он.

Ранее Гусаров рассказал НСН, как россияне могут вернуть деньги за полеты на самолетах.

ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
