Онищенко объяснил, как защититься от гриппа в сезон простуд

Россия вступает «в период подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом». Об этом сайту aif.ru заявил бывший главный санитарный врач РФ, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«В марте будут умирать»: Заболеваемость гриппом вышла на 10-летний рекорд

По его словам, защититься от гриппа гражданам помогут прививка и ношение маски в общественных местах.

«Нужно сделать прививку от гриппа. Сейчас привилось всего 47 миллионов человек. Это крайне недостаточно», - заключил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что высокую угрозу представляет респираторно‑синцитиальный вирус (РСВ), который занимает лидирующие позиции среди причин серьёзных респираторных заболеваний, сообщает «Свободная пресса».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Игорь Войдаков
ТЕГИ:ПрививкаОРВИГриппГеннадий Онищенко

Горячие новости

Все новости

партнеры