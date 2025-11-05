Онищенко объяснил, как защититься от гриппа в сезон простуд

По его словам, защититься от гриппа гражданам помогут прививка и ношение маски в общественных местах.

«Нужно сделать прививку от гриппа. Сейчас привилось всего 47 миллионов человек. Это крайне недостаточно», - заключил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что высокую угрозу представляет респираторно‑синцитиальный вирус (РСВ), который занимает лидирующие позиции среди причин серьёзных респираторных заболеваний, сообщает «Свободная пресса».



