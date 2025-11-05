США провели тестовый пуск невооруженной МБР Minuteman III

Почти 50 вагонов «Москва-2024» вышли на две линии метро столицы с сентября Открылось новое здание школы «Свиблово» на севере Москвы Утверждена архитектурная концепция станции «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии метро Более 310 команд волонтеров подали заявки на конкурс «Доброе сердце столицы» Трамваи четырех маршрутов перестанут ходить до Белорусского вокзала после 23:20 Выставка из собраний Русского музея открылась на ВДНХ