США провели тестовый пуск невооруженной МБР Minuteman III

Пентагон провёл испытания невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает RT.

По данным американских Космических сил, ракета, запущенная с базы Ванденберг в Калифорнии, пролетела около 6,8 тысяч км и достигла цели — атолла Кваджалейн в Тихом океане.

Отмечается, что пуск Minuteman III подтвердил «надёжность и точность» американской системы МБР.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник» 21 октября находился разведывательный корабль НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Скриншот видео // Минобороны США
