Сербская прокуратура обвинила Вучича в превышении полномочий

Прокуратура Сербии по борьбе с организованной преступностью обвинила президента страны Александра Вучича в превышении и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает RT.

Вучич отказался вводить санкции против России ради членства в ЕС

В ведомстве указали, что в одном из интервью лидер назвал «фиктивными» инициированные прокуратурой дела. Эти зявления в прокуратуре расценили, как попытку оказать «несанкционированное влияние на исход возбуждённых дел с позиции власти».

«Подобные заявления... препятствуют осуществлению правосудия, подрывают конституционный и правовой порядок, а также верховенство права», — говорится в сообщении.

Ранее Вучич заявил, что спецслужбы ряда стран потратили $4 млрд на развал Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

