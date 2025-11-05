Сербская прокуратура обвинила Вучича в превышении полномочий
Прокуратура Сербии по борьбе с организованной преступностью обвинила президента страны Александра Вучича в превышении и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает RT.
В ведомстве указали, что в одном из интервью лидер назвал «фиктивными» инициированные прокуратурой дела. Эти зявления в прокуратуре расценили, как попытку оказать «несанкционированное влияние на исход возбуждённых дел с позиции власти».
«Подобные заявления... препятствуют осуществлению правосудия, подрывают конституционный и правовой порядок, а также верховенство права», — говорится в сообщении.
Ранее Вучич заявил, что спецслужбы ряда стран потратили $4 млрд на развал Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не изюминка, а целая гроздь»: Лидер Jane Air о новом альбоме группы
- Милонов раскритиковал власти Молдавии за закрытие «Русского дома» в Кишиневе
- «А что вы мне сделаете?»: Дебоширам в самолетах пригрозили «черными списками»
- «Работа по шаблону»: ИИ в судах доверят канцелярские процедуры
- Сербская прокуратура обвинила Вучича в превышении полномочий
- Онищенко объяснил, как защититься от гриппа в сезон простуд
- Депутат Госдумы потребовал от РЖД больше пешеходных переходов
- Шаман и Мизулина поженились в Донецке
- Мессенджер Max стал доступен еще в семи странах СНГ
- В Абакане 15 посетителей кинотеатра получили ожог глаз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru