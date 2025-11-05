Милонов раскритиковал власти Молдавии за закрытие «Русского дома» в Кишиневе
В список приоритетов современного молдавского правительства не входят «ни культура, ни наука не является». Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Комментируя решение властей Молдавии закрыть «Русский дом» в Кишиневе, он указал, что для них «напоминание о русской культуре является опасным».
По словам парламентария, молдавские власти желают, чтобы граждане страны «были минимально образованные, потому что такими гораздо легче управлять».
«К сожалению, нация, которая променяла культуру на Starbucks, — она и закрывает центры науки», - заключил Милонов.
Ранее власти Молдавии поддержали законопроект о прекращении действия соглашения с РФ и закрытие в Кишинёве центра науки и культуры, известного как «Русский дом», сообщает «Свободная пресса».
