Названы три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний

Стало известно о трех скрытых симптомах сердечно-сосудистых заболеваний, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на кардиолога Дмитрия Напалкова.

Мясников назвал «мигрень с аурой» предвестником инсульта

По его словам, не стоит списывать на переутомление или смену погоды повышенное давление при нормальном самочувствии. Кроме того, при аритмии болезнь также может протекать бессимптомно.

Предобморочное состояние также может быть связано с серьезной аритмией, и специалист призвал обращать особое внимание на это во второй половине жизни.

Как отметил Напалков, такое состояние может быть нетипичным проявлением инфаркта миокарда или инсульта.

Злоупотребление красным мясом, сыром и яйцами может спровоцировать инсульт и тромбоз у людей старше 45 лет, сообщил врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:Заболевания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры