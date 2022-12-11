Названы три самых действенных способа бросить курить

По ее словам, длительное курение приводит к таким патологиям в организме, которые могут проявиться, даже если человек справился с зависимостью – например, атеросклероз, онкология и заболевания легких. Все методы борьбы с никотиновой зависимостью можно условно разделить на три группы: простой отказ от курения, никотинозамещение и психотерапия.

Отмечается, что одномоментный отказ от курения подойдет скорее тем людям, у которых не выражена физическая зависимость от никотина и имеется достаточная сила воли. На психологическую зависимость эффективно влияет использование никотинозамещающих средств – пластырей, жвачек, испарителей. Как отметила эксперт, с зависимым поведением часто помогают справиться различные психотерапевтические методы, включая медикаментозные.

Никотиновая зависимость — такая же, как алкогольная или наркотическая. Процент людей, которые самостоятельно и быстро бросили курить всего около 9%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

