Нарколог объяснил, как бросить курить

По его словам, многие хотят покурить после пробуждения, еды или занятий сексом. Как считает эксперт, для того, чтобы избавиться от вредной зависимости, можно попробовать заменять вредные ритуалы другими, например, семечками или леденцами.

«Также сюда можно добавить и медикаментозные средства — те же пластыри от курения, спреи», — отметил специалист. Если быстро избавиться от этой привычки не выходит, важно продолжать прилагать усилия.

Курение может повредить глазную роговицу. Об этом рассказала врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, главврач сети клиник «Клиники доктора Шиловой» Татьяна Шилова.

