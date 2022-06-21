Назван эффективный способ бросить курить
Чтобы быстро и эффективно отказаться от употребления табака, необходимо сочетать употребление специальных препаратов, а также курс психотерапии, сообщают «Известия» со ссылкой на врача-нарколога, психиатра, психотерапевта Игоря Лазарева.
По его словам, никотиновая зависимость — такая же, как алкогольная или наркотическая. Процент людей, которые самостоятельно и быстро бросили курить всего около 9%. Эксперт отметил, что процесс отказа от курения занимает много времени. При этом важно сочетать лечение медикаментами, а также психотерапию.
Отмечается, что в период отказа от никотина человек становится более раздражительным.
Для того, чтобы избавиться от вредной зависимости, можно попробовать заменять вредные ритуалы другими, например, семечками или леденцами.
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