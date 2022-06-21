Назван эффективный способ бросить курить

По его словам, никотиновая зависимость — такая же, как алкогольная или наркотическая. Процент людей, которые самостоятельно и быстро бросили курить всего около 9%. Эксперт отметил, что процесс отказа от курения занимает много времени. При этом важно сочетать лечение медикаментами, а также психотерапию.

Отмечается, что в период отказа от никотина человек становится более раздражительным.

Для того, чтобы избавиться от вредной зависимости, можно попробовать заменять вредные ритуалы другими, например, семечками или леденцами.

