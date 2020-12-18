Названы страны, соответствующие критериям Роспотребнадзора по коронавирусу
Только три страны из 16, с которыми Россия возобновила авиасообщение, соответствуют по эпидемиологической обстановке всем критериям Роспотребнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Это Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия, где обстановка считается безопасной для путешествий на фоне пандемии COVID-19. Согласно критериям Роспотребнадзора, для возобновления авиасообщения, показатель заболеваемости коронавирусом за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тысяч населения.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что риск заражения COVID-19 возрастает при выезде за границу, поэтому при посещении других стран следует соблюдать все меры профилактики, а при симптомах коронавируса обращаться к врачу.
В ведомстве призвали туристов носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru