Названы страны, соответствующие критериям Роспотребнадзора по коронавирусу

Только три страны из 16, с которыми Россия возобновила авиасообщение, соответствуют по эпидемиологической обстановке всем критериям Роспотребнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Это Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия, где обстановка считается безопасной для путешествий на фоне пандемии COVID-19. Согласно критериям Роспотребнадзора, для возобновления авиасообщения, показатель заболеваемости коронавирусом за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тысяч населения.