Когда возрастает риск заражения коронавирусом, рассказали в Роспотребнадзоре

Также при поездках за рубеж следует помнить, что в ряде стран введены дополнительные санитарные меры, среди которых - изоляции, комендантский час, ограничения на проведение массовых мероприятий и другие.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что самые высокие показатели заражаемости коронавирусом за последние две недели отмечены среди работников промышленных предприятий.

По ее словам, это требует организации дополнительных антикоронавирусным мер на этих предприятиях.

