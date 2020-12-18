Когда возрастает риск заражения коронавирусом, рассказали в Роспотребнадзоре
Риск заражения COVID-19 возрастает при выезде за границу, поэтому при посещении других стран следует соблюдать все меры профилактики, а при симптомах коронавируса обращаться к врачу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве призвали туристов носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.
Также при поездках за рубеж следует помнить, что в ряде стран введены дополнительные санитарные меры, среди которых - изоляции, комендантский час, ограничения на проведение массовых мероприятий и другие.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что самые высокие показатели заражаемости коронавирусом за последние две недели отмечены среди работников промышленных предприятий.
По ее словам, это требует организации дополнительных антикоронавирусным мер на этих предприятиях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru