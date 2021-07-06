Названы сроки выработки антител после прививки от COVID-19
Выработка антител начинается только спустя семь дней после получения первой дозы вакцины от COVID-19.
Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.
По этой причине, по ее словам, в первую неделю человек, получивший вакцину, должен носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.
Драпкина отметила, что полный иммунитет формируется через 42 дня после первого укола. Однако даже после этого она рекомендовала не отказываться от индивидуальных средств защиты.
Специалист Минздрава добавила, что если после первой прививки у человека будет выявлено любое заболевание, то вторую прививку стоит перенести на две-четыре недели, передает RT.
Ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов рассказал НСН, влияет ли коронавирус на репродуктивную функцию человека.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Гинцбург заявил, что ВИЧ-инфицированных можно прививать от COVID-19
- На Никиту Белых завели новое уголовное дело
- Названы сроки выработки антител после прививки от COVID-19
- Raw to Go Kitchen на Патриарших могут закрыть за работу без проверки QR-кодов
- В России за сутки выявили 23 378 новых случаев коронавируса
- Сын Фургала решил баллотироваться в Госдуму
- Суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы
- Сотрудники МЧС определили место падения АН-26
- Связь с АН-26 на Камчатке пропала перед посадкой
- СМИ: церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет без зрителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru