Названы сроки выработки антител после прививки от COVID-19

Выработка антител начинается только спустя семь дней после получения первой дозы вакцины от COVID-19.

Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.

По этой причине, по ее словам, в первую неделю человек, получивший вакцину, должен носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

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Драпкина отметила, что полный иммунитет формируется через 42 дня после первого укола. Однако даже после этого она рекомендовала не отказываться от индивидуальных средств защиты.

Специалист Минздрава добавила, что если после первой прививки у человека будет выявлено любое заболевание, то вторую прививку стоит перенести на две-четыре недели, передает RT.

Ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов рассказал НСН, влияет ли коронавирус на репродуктивную функцию человека.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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