Названы сроки выработки антител после прививки от COVID-19

Драпкина отметила, что полный иммунитет формируется через 42 дня после первого укола. Однако даже после этого она рекомендовала не отказываться от индивидуальных средств защиты.

Специалист Минздрава добавила, что если после первой прививки у человека будет выявлено любое заболевание, то вторую прививку стоит перенести на две-четыре недели, передает RT.

Ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов рассказал НСН, влияет ли коронавирус на репродуктивную функцию человека.

