Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в РФ

По его словам, уже через два месяца стоит ждать спада заболеваемости COVID-19. «Считаю, что через 1-3 недели заболеваемость достигает пика и выйдет на плато, понижение следует ожидать не ранее, чем через два месяца», - сказал эксперт. При этом он отметил, что на этот раз коронавирус распространяется быстрее.

Ситуация с инфекцией осложнилась по всей стране, исключение - Ингушетия и Якутия, которые остаются в «зеленой» зоне.

Ранее стало известно, что COVID-19 стал вести себя более агрессивно и непредсказуемо. Изменение крови у пациентов происходит «буквально за часы».

