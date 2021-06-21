Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в РФ
Россия пройдет пик заболеваемости коронавирусом в течение ближайших трех недель, сообщил РИА Новости эксперт Агаси Тавадян.
По его словам, уже через два месяца стоит ждать спада заболеваемости COVID-19. «Считаю, что через 1-3 недели заболеваемость достигает пика и выйдет на плато, понижение следует ожидать не ранее, чем через два месяца», - сказал эксперт. При этом он отметил, что на этот раз коронавирус распространяется быстрее.
Ситуация с инфекцией осложнилась по всей стране, исключение - Ингушетия и Якутия, которые остаются в «зеленой» зоне.
Ранее стало известно, что COVID-19 стал вести себя более агрессивно и непредсказуемо. Изменение крови у пациентов происходит «буквально за часы».
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