Названы сроки испытания детской вакцины в России

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет начнутся в ближайшее время, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Дениса Логунова.

Исследования вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет начнутся в 2022 году

Препарат уже исследовали при участии детей в возрасте от 12 до 17 лет. Уже выдано разрешение на использование вакцины. Как отметил эксперт, испытания препаратов для детей во всем мире идет поэтапно, а в некоторых странах уже началась вакцинация несовершеннолетних.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к исследованиям вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет приступят в 2022 году.

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ФОТО: pixabay.com
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