Названы сроки испытания детской вакцины в России

Препарат уже исследовали при участии детей в возрасте от 12 до 17 лет. Уже выдано разрешение на использование вакцины. Как отметил эксперт, испытания препаратов для детей во всем мире идет поэтапно, а в некоторых странах уже началась вакцинация несовершеннолетних.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к исследованиям вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет приступят в 2022 году.

