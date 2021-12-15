Названы сроки испытания детской вакцины в России
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет начнутся в ближайшее время, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Дениса Логунова.
Препарат уже исследовали при участии детей в возрасте от 12 до 17 лет. Уже выдано разрешение на использование вакцины. Как отметил эксперт, испытания препаратов для детей во всем мире идет поэтапно, а в некоторых странах уже началась вакцинация несовершеннолетних.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к исследованиям вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет приступят в 2022 году.
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