Исследования вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет начнутся в 2022 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к исследованиям вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет приступят в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Гинцбург рассказал об успешном использовании назальной вакцины среди детей

По его словам, испытаниям препарата «начнутся в начале следующего года».

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Минздрав были поданы документы для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса среди детей 6—11 лет, сообщает RT.

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Фото: sobyanin.ru
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