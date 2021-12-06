Исследования вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет начнутся в 2022 году

По его словам, испытаниям препарата «начнутся в начале следующего года».

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Минздрав были поданы документы для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса среди детей 6—11 лет, сообщает RT.

