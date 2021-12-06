Исследования вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет начнутся в 2022 году
6 декабря 202113:38
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к исследованиям вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет приступят в 2022 году, сообщает РИА Новости.
По его словам, испытаниям препарата «начнутся в начале следующего года».
Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Минздрав были поданы документы для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса среди детей 6—11 лет, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru