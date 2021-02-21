Названы способы профилактики птичьего гриппа

Эксперт указал, при каких обстоятельствах смертельный для человека вирус может попасть в его организм - в путешествиях, на охоте на дичь или птицу, а также при посещении экзотических ресторанов.

«(Следует -прим. НСН) стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, потому что они могут быть источниками заражения вирусом гриппа», — напомнил эксперт.

По мнению Викулова, контролирующие органы не допустят распространение нового штамма птичьего гриппа благодаря локализации очагов. Он также отметил, что ученые будут изучать инфекцию, пишет Газета.ru.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что если вовремя не принять меры, то возможна новая пандемия.

«Самое страшное – это не то, что человек заразился, а то, что он может распространить инфекцию. Это может спровоцировать новую эпидемию, а может даже и пандемию. Но пока этого не произошло, это всего лишь единственный неприятный инцидент. Чтобы это не переросло в нечто большее, нужна полная изоляция зараженных, их лечение и уничтожение кур, от которых он заразился. Такие издержки для сельского хозяйства несравнимы с тем, что может быть при эпидемии», - отметил ученый.

Накануне новую разновидность птичьего гриппа выявили у семи сотрудников птицефабрики на юге России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

