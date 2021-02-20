В «Векторе» заявили о готовности к разработке теста и вакцины от птичьего гриппа

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что выявление новой разновидности птичьего гриппа на юге России позволяет уже сейчас приступить к разработке вакцины, сообщает ТАСС.

По его словам, оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц даёт возможность незамедлительно приступить к разработке теста, который «позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека».

Максютов добавил, что также стало возможным начать работу «по созданию кандидатного вакцинного штамма».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что специалисты «Вектора» выявили первые в мире случаи заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N8). По её словам, об этом уже была проинформирована Всемирная организация здравоохранения.