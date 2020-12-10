Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации от коронавируса для аллергиков

Вакцина от коронавируса «Спутник V» разрешена для людей с аллергическими заболеваниями, однако не в период обострения болезни. Об этом рассказал руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам учёного, вакцинация не рекомендуется, если аллергия находится в острой стадии.

Кроме того, Гинцбург посоветовал хроническим аллергикам сдать анализ крови перед прививкой. Противопоказаний для вакцинации нет, если показатели с-реактивного белка и иммуноглобулинов класса Е находятся в пределах нормы, отмечает RT.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что вакцину «Спутник V» получили уже более 150 тысяч россиян.

