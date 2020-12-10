Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации от коронавируса для аллергиков
Вакцина от коронавируса «Спутник V» разрешена для людей с аллергическими заболеваниями, однако не в период обострения болезни. Об этом рассказал руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам учёного, вакцинация не рекомендуется, если аллергия находится в острой стадии.
Кроме того, Гинцбург посоветовал хроническим аллергикам сдать анализ крови перед прививкой. Противопоказаний для вакцинации нет, если показатели с-реактивного белка и иммуноглобулинов класса Е находятся в пределах нормы, отмечает RT.
Ранее Александр Гинцбург рассказал, что вакцину «Спутник V» получили уже более 150 тысяч россиян.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
- В Минкульте подсчитали убытки российской киноиндустрии из-за COVID-19
- Суд арестовал подозреваемого в подготовке нападения в Туле
- Лавров: США выбрали агрессивные формы сдерживания России
- Журнал Time представил шорт-лист претендентов на звание «Человек года»
- Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации от коронавируса для аллергиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru