Названы симптомы «британского» штамма коронавируса у детей
«Британский» штамм COVID-19 протекает у детей с рядом отличительных симптомов, пишет Express.
Так, больше половины заболевших коронавирусом детей страдают от усталости, ряд из них становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача. 53% детей, которые заразились вирусом, жалуются на головную боль. Также они испытывают боль в животе. Температура тела выше 37 градусов встречается почти у половины заболевших COVID-19 детей. На наличие инфекции в организме может указывать больное горло.
Еще один симптом - потеря аппетита. Как правило, это касается малышей в возрасте до года.
Влияют ли особенности «британского» штамма COVID-19 на длительность заболевания, сообщил радио Sputnik врач-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, пока информации о том, повлияют ли особенности нового коронавируса на то, что он дольше останется в организме, нет, так как сроки наблюдений еще не очень большие. При этом Болибок не исключил такую возможность.
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