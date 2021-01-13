Названы симптомы «британского» штамма коронавируса у детей

«Британский» штамм COVID-19 протекает у детей с рядом отличительных симптомов, пишет Express.

Так, больше половины заболевших коронавирусом детей страдают от усталости, ряд из них становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача. 53% детей, которые заразились вирусом, жалуются на головную боль. Также они испытывают боль в животе. Температура тела выше 37 градусов встречается почти у половины заболевших COVID-19 детей. На наличие инфекции в организме может указывать больное горло.

Еще один симптом - потеря аппетита. Как правило, это касается малышей в возрасте до года.