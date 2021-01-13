Названы симптомы «британского» штамма коронавируса у детей

«Британский» штамм COVID-19 протекает у детей с рядом отличительных симптомов, пишет Express.

Так, больше половины заболевших коронавирусом детей страдают от усталости, ряд из них становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача. 53% детей, которые заразились вирусом, жалуются на головную боль. Также они испытывают боль в животе. Температура тела выше 37 градусов встречается почти у половины заболевших COVID-19 детей. На наличие инфекции в организме может указывать больное горло.

Еще один симптом - потеря аппетита. Как правило, это касается малышей в возрасте до года.

Врач рассказал, опасен ли «британский» штамм для переболевших COVID‑19

Влияют ли особенности «британского» штамма COVID-19 на длительность заболевания, сообщил радио Sputnik врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, пока информации о том, повлияют ли особенности нового коронавируса на то, что он дольше останется в организме, нет, так как сроки наблюдений еще не очень большие. При этом Болибок не исключил такую возможность.

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ФОТО: Janko Ferlic from Pexels
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