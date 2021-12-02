Названы самые опасные последствия коронавируса

«Кроме того, наблюдается гипертензия, то есть повышение давления, причём сильное. Также у переболевших коронавирусом наблюдается сильнейшая слабость », – подчеркнул Кондрахин в беседе с «Радио 1».

По его словам, осложнения после COVID-19 появляются не только у пожилых людей или у тех, кто переболел в тяжёлой форме. С опасными последствиями сталкиваются и молодые люди, которые перенесли болезнь в лёгкой форме или бессимптомно.

