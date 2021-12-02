Названы самые опасные последствия коронавируса

Самыми распространёнными осложнения после коронавируса признаны тромбозы и нарушение сердечного ритма. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Кондрахин отметил, что самым частым заболеваем у тех, кто перенёс COVID-19 в тяжёлой форме, является тромбоз. Болезнь проявляется в течение полугода после коронавируса. Врач объяснил, что тромбоз не редко становится причиной инсульта.

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«Кроме того, наблюдается гипертензия, то есть повышение давления, причём сильное. Также у переболевших коронавирусом наблюдается сильнейшая слабость », – подчеркнул Кондрахин в беседе с «Радио 1».

По его словам, осложнения после COVID-19 появляются не только у пожилых людей или у тех, кто переболел в тяжёлой форме. С опасными последствиями сталкиваются и молодые люди, которые перенесли болезнь в лёгкой форме или бессимптомно.

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Фото: herzstiftung.de
ТЕГИ:Коронавирус
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