Из-за массового отравления шаурмой в Уфе завели дело
Пятнадцать человек, в том числе пять детей, отравились шаурмой в Уфе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление, сделанное в центре медицинских катастроф по региону. Отмечается, что все они госпитализированы.
В свою очередь, RT отмечает, что по факту массового отравления заведено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Отмечается, что все потерпевшие накануне приобрели шаурму в одном из киосков микрорайоне Сипайлово.
Ранее НСН писала, что продажа шаурмы в Москве может оказаться вне закон. На запрете её продажи настаивает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил после выявленных Роспотребнадзором нарушений у предприятий, торгующих шаурмой в столице.
Как напоминает АГН Москва, специалисты Роспотребнадзора проверили 66 уличных торговцев шаурмой, в 65 точках были выявлены нарушения. Среди них, в частности, отсутствие документов о безопасности продуктов, нарушения в сроках годности и условиях хранения, а также отсутствие медицинских осмотров у персонала.
Между тем, «Известия» сообщают, что эксперты «Росконтроля» проверили качество трески, продающейся на полках российских магазинов. Только два производителя прошли тест - это «ВкусВилл» и «Марлин». В филе трески Borealis и «Бухта изобилия» оказалось превышено допустимое содержание мышьяка. В остальных образцах также был обнаружен этот химический элемент, однако его содержание незначительно, отмечает РИА ФАН.
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