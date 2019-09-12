Из-за массового отравления шаурмой в Уфе завели дело

Пятнадцать человек, в том числе пять детей, отравились шаурмой в Уфе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление, сделанное в центре медицинских катастроф по региону. Отмечается, что все они госпитализированы.

В свою очередь, RT отмечает, что по факту массового отравления заведено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Отмечается, что все потерпевшие накануне приобрели шаурму в одном из киосков микрорайоне Сипайлово.

Ранее НСН писала, что продажа шаурмы в Москве может оказаться вне закон. На запрете её продажи настаивает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил после выявленных Роспотребнадзором нарушений у предприятий, торгующих шаурмой в столице.

Как напоминает АГН Москва, специалисты Роспотребнадзора проверили 66 уличных торговцев шаурмой, в 65 точках были выявлены нарушения. Среди них, в частности, отсутствие документов о безопасности продуктов, нарушения в сроках годности и условиях хранения, а также отсутствие медицинских осмотров у персонала.