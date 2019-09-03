Более 40 человек отравились шаурмой под Одессой
На Украине число отравившихся шаурмой в Одесской области превысило уже 40 человек. Среди пострадавших — десять детей, сообщает Государственная потребслужба страны. Как уточняет RT, острая кишечная инфекция подтверждена у 41 человека из посёлка Авангард.
От госпитализации отказалась только одна отравившаяся женщина, остальные попали на больничные койки. У части заболевших выявлен сальмонеллёз. Работа павильона, предлагавшего некачественную продукцию, приостановлена. На продавца оформлен протокол о нарушении санитарных норм.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму, если напряженный рабочий график не оставляет времени на полноценную еду. Он сам показал пример, съев шаурму вместе с главой своей администрации и его замами.
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