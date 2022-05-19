«Ещё две-три недели»: Аллерголог дал прогноз по цветению деревьев
Цветение деревьев, которые вызывают аллергию, в Москве продлится ещё две-три недели, такой прогноз в эфире НСН дал аллерголог Владимир Болибок
Период цветения деревьев на холмистой местности, которые вызывают аллергию, занимает не более двух недель, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог Владимир Болибок.
Ранее власти Москвы предупредили жителей столицы о риске развития аллергии из-за активного цветения кленов и берез. Деревья вступили в активную фазу цветения, потому в воздухе наблюдается высокая концентрация аллергенной пыльцы. Владимир Болибок уточнил, что деревья цветут не все одновременно, поэтому сроки аллергии могут растянуться.
«Активная фаза, когда почти все цветки распустились и представляют повышенную проблему для аллергиков, составляет примерно неделю. Вначале зацветают те, что растут на склонах холмов и оврагов, обращенных к югу. Затем равнинные участки и потом холодные северные склоны. Поэтому общий период цветения, от появления первых цветущих деревьев до исчезновения последних, растягивается на четыре-пять недель. Москва стоит на семи холмах, поэтому период цветения деревьев будет растянут, и закончится через две-три недели», - спрогнозировал Болибок.
Врач также объяснил основной принцип возникновения аллергической реакции и дал полезные советы тем, кто испытывает проблемы в этот период.
«Аллергия – это простое заболевание: есть контакт с аллергеном – человек болен, нет контакта – человек здоров. Аллергикам нужно максимально тщательно избегать контакта с пыльцой: носить защитную маску и очки, одежду с длинным рукавом и брюки, головной убор. По возможности, каждые 15-20 минут ополаскивать лицо и промывать нос и рот от пыльцы. В автомобиле включать систему рециркуляцию воздуха на салон и не ездить с открытыми окнами», - посоветовал аллерголог.
Говоря о том, как оградить от аллергена свою квартиру, Болибок рекомендует завесить форточки марлей и пользоваться сплит-системами кондиционирования воздуха. Вернувшись домой, нужно снять с себя всю «уличную» одежду. При том её желательно стирать каждый день на коротком цикле стирки, чтобы выполаскивать из неё пыльцу.
Также специалист обратил внимание на очистку воздуха в помещении. Для этого, по его словам, можно пользоваться приборами для очистки воздуха от пыли электростатического типа или так называемые «мойки воздуха».
«Если есть возможность, можно уехать в другую местность на время цветения причинно-значимых аллергенов. Причём, для детей это самый лучший способ профилактики, так как добиться того, чтобы ребенок соблюдал меры предосторожности – почти невозможно. В России – это Южный берег Крыма, или ещё южнее, за границу – Анталия, Кипр, Красное Море, Персидский залив», - привел пример Болибок.
Говоря о том, как бороться с симптомами аллергических реакций, врач-иммунолог напомнил о том, что препаратов для противостояния чиханию, зуду и другим проявлениям аллергии сегодня представлено достаточно много.
«В аптеках есть противоаллергические препараты, которые продаются без рецепта. Сразу подчеркну, что эти препараты лишь снимают симптомы аллергии, но не излечивают от неё, и если не проходить специальное аллергологическое обследование и лечение у врача-аллерголога, то симптомы сезонной аллергии год от года будут становиться всё сильнее и сильнее, а период заболевания всё длиннее и длиннее. Но в экстренной ситуации, если обратиться в ближайшую аптеку, то коллеги-фармацевты обязательно подберут подходящий препарат по вашим симптомам. Для детей лекарства есть, их много разных, и в сиропах, и в каплях, и в нос брызнуть», - напомнил Болибок.
Врач не стал называть конкретные препараты, сославшись на то, что сегодня фармацевты в аптеках могут дать вполне исчерпывающую консультацию по данному вопросу, как в отношении препаратов для взрослых, так и для детей.
В Москве деревья-возбудители аллергии в основном растут в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк. Также немало кленов и берез в парках «Кузьминки-Люблино» и «Царицыно». Эксперты отмечают, что продолжительность пыления березы составляет около 20 дней, клена до 15 дней. Интенсивность их цветения зависит от погоды: в дождь и ветер количество аллергенов в воздухе снижается.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- Глава «Новатэк»: Альтернативы российскому газу в Европе нет
- Путин в пятницу проведет заседание Совбеза страны по информационной безопасности
- Алишер Усманов и Ирина Винер решили развестись
- Лукашенко пообещал создать белорусский «Искандер»
- Потанин заявил, что купил долю в «Тинькофф банке» за «сотни миллионов долларов»
- В Госдуме предложили связать Сочи и Крым морскими перевозками
- Минцифры: Rutube находится в стадии восстановления
- Стало известно, в каком случае могут арестовать активы России
- Стало известно имя покупателя российского бизнеса McDonald’s
- СМИ: США намерены ударить по российским нефтяным доходам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru