«Ещё две-три недели»: Аллерголог дал прогноз по цветению деревьев

Период цветения деревьев на холмистой местности, которые вызывают аллергию, занимает не более двух недель, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог Владимир Болибок.

Ранее власти Москвы предупредили жителей столицы о риске развития аллергии из-за активного цветения кленов и берез. Деревья вступили в активную фазу цветения, потому в воздухе наблюдается высокая концентрация аллергенной пыльцы. Владимир Болибок уточнил, что деревья цветут не все одновременно, поэтому сроки аллергии могут растянуться.

«Активная фаза, когда почти все цветки распустились и представляют повышенную проблему для аллергиков, составляет примерно неделю. Вначале зацветают те, что растут на склонах холмов и оврагов, обращенных к югу. Затем равнинные участки и потом холодные северные склоны. Поэтому общий период цветения, от появления первых цветущих деревьев до исчезновения последних, растягивается на четыре-пять недель. Москва стоит на семи холмах, поэтому период цветения деревьев будет растянут, и закончится через две-три недели», - спрогнозировал Болибок.