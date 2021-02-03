Названы продукты, стимулирующие работу головного мозга
Продукты влияют, в том числе, на работу мозга, что влечет за собой ухудшение самочувствия, сообщила радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, важно, чтобы в еде было достаточное количество холина, которого много в яичном желтке, в мясе, а также в овсянке и цветной капусте. Также организму требуются продукты, содержащие витамин В12 и железо. Это поможет стимулировать работу головного мозга.
Врач напомнила, что нужно соблюдать умеренность в еде, а не пытаться употребить как можно больше. По словам Соломатиной, продукты желательно не жарить, а готовить на пару и использовать щадящую обработку.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, способных привести к проблемам с памятью и провоцировать развитие болезни Альцгеймера.
К первой группе таких продуктов она назвала содержащие большое количество холестерина свинину, сливки и сливочное масло.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 643 / сут.
Умерли
74 158+539 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+22 372 / сут.
- Названы продукты, стимулирующие работу головного мозга
- Пушков: Националисты на Украине желают начать войну с Россией
- Глава СЖР напомнил силовикам об ответственности за нападения на журналистов
- Леди Гага записала новый альбом
- Bloomberg похвалил российскую экономику на фоне пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru