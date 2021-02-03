Названы продукты, стимулирующие работу головного мозга

Продукты влияют, в том числе, на работу мозга, что влечет за собой ухудшение самочувствия, сообщила радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, важно, чтобы в еде было достаточное количество холина, которого много в яичном желтке, в мясе, а также в овсянке и цветной капусте. Также организму требуются продукты, содержащие витамин В12 и железо. Это поможет стимулировать работу головного мозга.

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Врач напомнила, что нужно соблюдать умеренность в еде, а не пытаться употребить как можно больше. По словам Соломатиной, продукты желательно не жарить, а готовить на пару и использовать щадящую обработку.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, способных привести к проблемам с памятью и провоцировать развитие болезни Альцгеймера.

К первой группе таких продуктов она назвала содержащие большое количество холестерина свинину, сливки и сливочное масло.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:ЗдоровьеПродукты
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