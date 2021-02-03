Названы продукты, стимулирующие работу головного мозга

Продукты влияют, в том числе, на работу мозга, что влечет за собой ухудшение самочувствия, сообщила радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, важно, чтобы в еде было достаточное количество холина, которого много в яичном желтке, в мясе, а также в овсянке и цветной капусте. Также организму требуются продукты, содержащие витамин В12 и железо. Это поможет стимулировать работу головного мозга.