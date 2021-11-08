Стало известно об уникальных свойствах помидоров

По ее словам, этот овощ являются источником ликопина — антиоксиданта, который обладает иммуностимулирующим и противоопухолевым действием. Он защищает организм от веществ, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания.

Также помидоры содержат витамин С, пищевые волокна, бета-каротин — провитамин А, который важен для хорошего состояния кожи, волос, ногтей, для зрения. Поскольку помидоры - низкокалорийный продукт, их можно включать в рацион людей, имеющих лишний вес, ожирение, а также сахарный диабет второго типа.

Как сообщалось ранее, холодная погода в сентябре повлияла на рост цен на помидоры и огурцы в России.

