Названы продукты для быстрого восстановления после коронавируса
После COVID-19 организм человека нуждается в питательных веществах, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление диетолога Михаила Гинзбурга.
По его словам, с помощью некоторых продуктов можно быстрее восстановиться после заболевания. Крайне важно уделять внимание продуктам, богатыми витамином D и содержащих антоциан. Это вещество способствует противосвертывающему действию крови.
Как напоминает эксперт, в первую очередь витамином D богата морская рыба, например, скумбрия и сельдь. Также не стоит забывать о ягодах: малине, бруснике и ежевике. Кроме того, необходимо употтеблять продукты, которые обладают противовоспалительным эффектом. В этот список входит хлеб, зерновые, крупы, кисломолочные продукты и орехи.
Как считает нутрициолог Ксения Черная, для восстановления пищеварения необходимо исключить из рациона питания сахар и продукты, в которых содержится глютен, отказаться от молочных и кисломолочных продуктов.
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