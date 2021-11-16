Названы продукты для быстрого восстановления после коронавируса

По его словам, с помощью некоторых продуктов можно быстрее восстановиться после заболевания. Крайне важно уделять внимание продуктам, богатыми витамином D и содержащих антоциан. Это вещество способствует противосвертывающему действию крови.

Как напоминает эксперт, в первую очередь витамином D богата морская рыба, например, скумбрия и сельдь. Также не стоит забывать о ягодах: малине, бруснике и ежевике. Кроме того, необходимо употтеблять продукты, которые обладают противовоспалительным эффектом. В этот список входит хлеб, зерновые, крупы, кисломолочные продукты и орехи.

Как считает нутрициолог Ксения Черная, для восстановления пищеварения необходимо исключить из рациона питания сахар и продукты, в которых содержится глютен, отказаться от молочных и кисломолочных продуктов.

