Врач рассказала о том, как пожилым восстановиться после коронавируса

Коронавирус опасен для пожилых людей не только во время самой болезни, но и после нее, говорит главный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра, профессор Ольга Ткачёва.

По ее словам, важен прием витамина D, однако его дозировка должна быть согласована с врачом. Этот витамин важен в формировании иммунитета и его дефицит обуславливает тяжелое течение заболевания коронавирусом.

В целом нужно обратить внимание на состояние сердечно-сосудистой системы, давления, проводить физические упражнения, но все это под контролем врача и при его рекомендациях, передает «Радио1».

