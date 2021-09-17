«Следите за титрами». Врачи рассказали, как выполнить совет Путина по ревакцинации
Эксперты в эфире НСН объяснили, когда, кому и как нужно проверяться на количество антител, чтобы своевременно ревакцинироваться.
Президент России Владимир Путин призвал россиян своевременно ревакцинироваться. Как отметил глава государства, несколько человек из его ближнего окружения заразились COVID-19 из-за того, что они «не следили за этими титрами» и вовремя не сделали прививку.
Врач Тимур Пестерев в эфире НСН рассказал, в какие сроки после вакцинации следует проверяться на антитела.
«По рекомендациям, ревакцинация проводится раз в год, при особо плохой эпидемиологической ситуации – раз в полгода. Но надо следить за количеством антител. Если антитела выше уровня, который дает защиту человеку, то ревакцинироваться не стоит. Но проверяться на антитела нужно с определенной периодичностью. Во-первых, после полной вакцинации через три-четыре недели – посмотреть, насколько хорошо выработались антитела. И через полгода, так как эпидемическая ситуация не очень простая. В некоторых случаях советуют чаще проверять антитела. Например, есть люди с особенностями иммунитета, у которых уровень антител быстро падает. Если уровень антител низкий, рекомендуется вакцинация», - сообщил врач.
При этом Пестерев отметил, что в ближайшее время, возможно, будут выпущены повторные рекомендации по ревакцинации.
В свою очередь директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН напомнил, что по существующим временным рекомендациям, проведение ревакцинации возможно не ранее, чем через шесть месяцев после заболевания либо прохождения вакцинации. Соответственно, в эти сроки и проводится определение титра антител.
«Титр антител определяют в зависимости от ситуации: был ли человек до этого привит, переболел или нет. Есть разные советы и рекомендации по определению титра антител. Все зависит от конкретной ситуации. Но по одному показателю антител не принимается решение. Нужно ориентироваться на эпидемиологический анамнез, на клиническую картину, на состояние иммунной системы», - отметил специалист.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН назвал ревакцинацию необходимой процедурой.
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