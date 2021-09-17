«Следите за титрами». Врачи рассказали, как выполнить совет Путина по ревакцинации

При этом Пестерев отметил, что в ближайшее время, возможно, будут выпущены повторные рекомендации по ревакцинации.

В свою очередь директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН напомнил, что по существующим временным рекомендациям, проведение ревакцинации возможно не ранее, чем через шесть месяцев после заболевания либо прохождения вакцинации. Соответственно, в эти сроки и проводится определение титра антител.

«Титр антител определяют в зависимости от ситуации: был ли человек до этого привит, переболел или нет. Есть разные советы и рекомендации по определению титра антител. Все зависит от конкретной ситуации. Но по одному показателю антител не принимается решение. Нужно ориентироваться на эпидемиологический анамнез, на клиническую картину, на состояние иммунной системы», - отметил специалист.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН назвал ревакцинацию необходимой процедурой.

