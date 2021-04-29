Названы перспективы «Спутника V» в борьбе с индийским штаммом коронавируса

Российскую вакцину «Спутник V», возможно, придётся несколько доработать для профилактики новой мутации коронавируса, которая распространяется сейчас на территории Индии. Такая необходимость возникнет в случае снижения эффективности препарата в данном случае, не исключает кандидат медицинских наук, терапевт Алексей Парамонов.

Вместе с тем, более вероятным он считает ситуацию, когда данный штамм не сможет существенным образом изменить клиническую картину COVID-19 и каким-либо серьёзным образом навредить тем, кто сделал прививку «Спутником V». Как отметил специалист в эфире «Радио 1», индийский штамм – более свежая, менее изученная пока мутация.

Однако, например, к британскому штамму существующие вакцины дают иммунитет, поэтому, велика вероятность аналогичного действия препаратов и в случае с индийским вариантом. Причём, по оценке Парамонова, если штамм попадёт в Россию, то здесь он потеряет часть своей агрессивности и станет менее опасным, чем у себя «на родине».