Названы перспективы «Спутника V» в борьбе с индийским штаммом коронавируса

Российскую вакцину «Спутник V», возможно, придётся несколько доработать для профилактики новой мутации коронавируса, которая распространяется сейчас на территории Индии. Такая необходимость возникнет в случае снижения эффективности препарата в данном случае, не исключает кандидат медицинских наук, терапевт Алексей Парамонов.

Вместе с тем, более вероятным он считает ситуацию, когда данный штамм не сможет существенным образом изменить клиническую картину COVID-19 и каким-либо серьёзным образом навредить тем, кто сделал прививку «Спутником V». Как отметил специалист в эфире «Радио 1», индийский штамм – более свежая, менее изученная пока мутация.

Однако, например, к британскому штамму существующие вакцины дают иммунитет, поэтому, велика вероятность аналогичного действия препаратов и в случае с индийским вариантом. Причём, по оценке Парамонова, если штамм попадёт в Россию, то здесь он потеряет часть своей агрессивности и станет менее опасным, чем у себя «на родине».

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Один из главных факторов, который способствует взрывному распространению инфекции в Индии, эксперт назвал скученность населения и антисанитарию, которая наблюдается в Индии повсеместно. Владимир Парамонов также обращает внимание на то, что практически любая мутация вируса приводит к его ослаблению.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что штаммы индийского варианта COVID-19 указывают на его большую заразность. Кроме того, есть указания на то, что антитела у переболевшего другим вариантом коронавируса, не помогают в борьбе с индийским.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинаИндияКоронавирус
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