Названы овощи, которые лучше варить

По её словам, многие овощи при термической обработке не лишаются ценных для организма свойств, а становятся еще более полезными. Так, витамин А лучше усваивается из вареной моркови, чем из сырой. При тепловой обработке активизируется антиоксидант ликопин, который содержится в помидорах и красном перце.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не рекомендуется употреблять репу и редьку из-за грубых пищевых волокон в составе этих корнеплодов, однако после термической обработки растительные волокна легче перевариваются.

Свёкла и капуста брокколи в сыром виде могут содержать токсичные вещества.

Как отметила эксперт, при приготовлении овощей желательно выбирать «щадящий» температурный режим и использовать максимально короткие программы бытовых приборов.

В сыром виде рекомендуется есть зелень.

Ранее стало известно, какие продукты стимулируют работу мозга. Речь идёт об омега-3 полиненасыщенных жирных кислотах.

