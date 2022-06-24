Названы овощи, которые лучше варить
Стало известно, какие овощи лучше отваривать, чтобы сделать их максимально полезными для организма, сообщает радио Sputnik со ссылкой на профессора ФМБА России, доктора медицинских наук, врача персонифицированной медицины, диетолога Маргаритц Королеву.
По её словам, многие овощи при термической обработке не лишаются ценных для организма свойств, а становятся еще более полезными. Так, витамин А лучше усваивается из вареной моркови, чем из сырой. При тепловой обработке активизируется антиоксидант ликопин, который содержится в помидорах и красном перце.
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не рекомендуется употреблять репу и редьку из-за грубых пищевых волокон в составе этих корнеплодов, однако после термической обработки растительные волокна легче перевариваются.
Свёкла и капуста брокколи в сыром виде могут содержать токсичные вещества.
Как отметила эксперт, при приготовлении овощей желательно выбирать «щадящий» температурный режим и использовать максимально короткие программы бытовых приборов.
В сыром виде рекомендуется есть зелень.
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