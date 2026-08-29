Посол Озеров обвинил Молдавию в новом витке провокаций против посольства РФ

Власти Молдавии предпринимают ряд действий в отношении посольства России с целью дальнейшего сворачивания двустороннего сотрудничества. Об этом заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров в беседе с ТАСС.

Дипломат указал на новый виток недружественных действий молдавской стороны. Посол рассказал о провокациях в адрес сотрудников, автомобильного транспорта и дипломатической почты ведомства.

«Напрашивается вывод: местное руководство, подталкиваемое внешними кураторами, намеренно ищет повод для дальнейшего сворачивания и без того ограниченных - не по нашей вине - двусторонних контактов», - отметил Озеров.

Ранее Молдавия решила отозвать своего посла в РФ Лилиана Дария для консультаций после инцидента с падением беспилотника в районе Штефан-Водэ.

