Посол Озеров обвинил Молдавию в новом витке провокаций против посольства РФ
Власти Молдавии предпринимают ряд действий в отношении посольства России с целью дальнейшего сворачивания двустороннего сотрудничества. Об этом заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров в беседе с ТАСС.
Дипломат указал на новый виток недружественных действий молдавской стороны. Посол рассказал о провокациях в адрес сотрудников, автомобильного транспорта и дипломатической почты ведомства.
«Напрашивается вывод: местное руководство, подталкиваемое внешними кураторами, намеренно ищет повод для дальнейшего сворачивания и без того ограниченных - не по нашей вине - двусторонних контактов», - отметил Озеров.
Ранее Молдавия решила отозвать своего посла в РФ Лилиана Дария для консультаций после инцидента с падением беспилотника в районе Штефан-Водэ.
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