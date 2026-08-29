Экс-президенту Эквадора Морено дали пять лет тюрьмы за коррупцию
Бывшего президента Эквадора Ленина Морено приговорили к пяти годам заключения по делу о коррупции. Об этом сообщил Национальный суд республики.
«На основании норм уголовного права, действовавших на момент совершения деяний, и принципа благоприятствования в качестве непосредственных исполнителей были признаны виновными Ленин М., Конто П., Сун Д., Цай Р. и Ян Х.», - постановил суд.
Осужденным назначили по пять лет лишения свободы и обязали их выплатить компенсацию, вернув полученные средства в двукратном и трехкратном размере.
По данным правоохранителей, Морено, занимая пост вице-президента Эквадора, вместе с подельниками получил взятку от компании Sinohydro. В 2009 году организация подписала контракт на строительство крупнейшей в стране ГЭС Coca Codo Sinclair. Обвинение полагает, что размер взяток составлял 4% от контракта.
Ленин Морено занимал пост главы Эквадора в 2017-2021 годах. В 2007—2013 годы он был вице-президентом при лидере страны Рафаэле Корреа.
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