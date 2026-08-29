Гинцбург рассказал, что вакцины от меланомы синтезировали для 12 пациентов

«Мы должны совместно с институтом Герцена провакцинировать еще минимум 20 человек до конца года, 12 человек из этих 20 продиагностировали, на них составлены все схемы мРНК-вакцин», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Гинцбурга, препараты составлены и синтезированы, проводятся окончательные этапы их создания. В ближайшие два месяца вакцины планируют передать центру Герцена. Как ожидается, до конца года начнут лечить еще восемь пациентов, «а, может быть, и большее количество».

Ранее Гинцбург сообщил, что небольшие изменения уже зафиксировали в анализах первого пациента, получившего отечественную вакцину для терапии меланомы.

