Гинцбург рассказал, что вакцины от меланомы синтезировали для 12 пациентов
Вакцину от меланомы должны предоставить по меньшей мере 20 пациентам в России до конца года. Об этом заявил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Мы должны совместно с институтом Герцена провакцинировать еще минимум 20 человек до конца года, 12 человек из этих 20 продиагностировали, на них составлены все схемы мРНК-вакцин», — рассказал он в беседе с РИА Новости.
По словам Гинцбурга, препараты составлены и синтезированы, проводятся окончательные этапы их создания. В ближайшие два месяца вакцины планируют передать центру Герцена. Как ожидается, до конца года начнут лечить еще восемь пациентов, «а, может быть, и большее количество».
Ранее Гинцбург сообщил, что небольшие изменения уже зафиксировали в анализах первого пациента, получившего отечественную вакцину для терапии меланомы.
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