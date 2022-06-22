Названы полезные для работы мозга продукты
Стало известно, какие продукты стимулируют работу мозга, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-терапевта Ярослава Ашихмина.
По его словам, клеткам головного мозга необходимы определенные питательные вещества, чтобы они эффективно выполняли свои функции. Речь идёт об омега-3 полиненасыщенных жирных кислотах.
Больше всего омега-3 содержится в рыбе. По словам эксперта, другие полезные для работы мозга вещества входят в состав овощей и фруктов.
Стимулирует работу мозга также кофе, чай и шоколад. Кроме того, положительное влияние на состояние головного мозга может оказывать интервальное голодание.
Напомним, на качестве базовых товаров из продуктовой корзины: мясе, молоке, хлебе – нельзя экономить.
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