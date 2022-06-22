Названы полезные для работы мозга продукты

По его словам, клеткам головного мозга необходимы определенные питательные вещества, чтобы они эффективно выполняли свои функции. Речь идёт об омега-3 полиненасыщенных жирных кислотах.

Больше всего омега-3 содержится в рыбе. По словам эксперта, другие полезные для работы мозга вещества входят в состав овощей и фруктов.

Стимулирует работу мозга также кофе, чай и шоколад. Кроме того, положительное влияние на состояние головного мозга может оказывать интервальное голодание.

Напомним, на качестве базовых товаров из продуктовой корзины: мясе, молоке, хлебе – нельзя экономить.

