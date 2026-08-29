Хоккеист «Адмирала» попал в больницу после столкновения с соперником в игре против СКА

Хоккеиста владивостокского клуба «Адмирал» Артема Пименова доставили в больницу после столкновения с игроком санкт-петербургского СКА Владиславом Семиным во время матча между командами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Адмирала».

Игра проходила в рамках Кубка Пучкова. СКА одержал победу со счетом 3:0. Пименов попал под силовой прием Семина и не смог покинуть площадку, его увезли на носилках.

«Артем сейчас не на стадионе, отвезли в больницу», - рассказали в «Адмирале».

Между тем хоккеист, вратарь Максим Третьяк по состоянию здоровья завершил карьеру игрока в 29 лет.

