Хоккеист «Адмирала» попал в больницу после столкновения с соперником в игре против СКА
Хоккеиста владивостокского клуба «Адмирал» Артема Пименова доставили в больницу после столкновения с игроком санкт-петербургского СКА Владиславом Семиным во время матча между командами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Адмирала».
Игра проходила в рамках Кубка Пучкова. СКА одержал победу со счетом 3:0. Пименов попал под силовой прием Семина и не смог покинуть площадку, его увезли на носилках.
«Артем сейчас не на стадионе, отвезли в больницу», - рассказали в «Адмирале».
Между тем хоккеист, вратарь Максим Третьяк по состоянию здоровья завершил карьеру игрока в 29 лет.
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