При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате массированной атаки ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Как отметил губернатор, в Ростове-на-Дону после ЧП госпитализировали четырех жителей, в их числе двое детей. Состояние одного ребенка тяжелое. В Аксайском районе за помощью медиков обратились три человека.

«В результате падения обломков БПЛА в Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону получили повреждения два многоквартирных дома... Ведется эвакуация жителей», - написал Слюсарь на платформе «Макс».

Под Аксаем обломки дронов обнаружили на территории складских помещений. Кроме того, после падения фрагментов БПЛА произошло возгорание в лесополосе.

При этом в Багаевском районе было повреждено остекление частных домов, никто не пострадал.

Ранее в Ярославской области один человек погиб, 27 пострадали в результате атаки украинских беспилотников.

