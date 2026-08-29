При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали семь человек
Семь человек пострадали в результате массированной атаки ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Как отметил губернатор, в Ростове-на-Дону после ЧП госпитализировали четырех жителей, в их числе двое детей. Состояние одного ребенка тяжелое. В Аксайском районе за помощью медиков обратились три человека.
«В результате падения обломков БПЛА в Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону получили повреждения два многоквартирных дома... Ведется эвакуация жителей», - написал Слюсарь на платформе «Макс».
Под Аксаем обломки дронов обнаружили на территории складских помещений. Кроме того, после падения фрагментов БПЛА произошло возгорание в лесополосе.
При этом в Багаевском районе было повреждено остекление частных домов, никто не пострадал.
Ранее в Ярославской области один человек погиб, 27 пострадали в результате атаки украинских беспилотников.
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